Instituição oferece 5 mil atendimentos gratuitos à população

Entre esta quinta-feira, 20, e o sábado, 22, será realizada a Semana de Responsabilidade Social. A ação irá oferecer 5 mil atendimentos gratuitos, entre eles serviços nas áreas de saúde, empregabilidade e assessoria jurídica. O evento é promovido pela Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC).

Nesta quinta-feira, 20, no campus Paralela, serão realizados três minicursos sobre empreendedorismo, etiqueta profissional e atendimento ao público, além de uma oficina gratuita de elaboração de currículos. Já no campus Comércio, os interessados podem realizar as oficinas de construção e distribuição de currículo e operador de call center, que ocorrerá na sexta-feira, 21.

Na área de saúde os serviços serão de exames oftalmológicos, aferição de pressão arterial e de glicemia e avaliação nutricional. Para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, haverá minicurso de “Técnicas de Vendas” e “Operador de Telemarketing”, além das oficinas de orientação sobre postura profissional e elaboração de currículos. Para os Microempreendedores Individuais (MEI), serão fornecidas orientações sobre formalização de empresas e a uma palestra com o tema “Como Organizar as Finanças”.

Além dos serviços de saúde e capacitação profissional, o Núcleo de Práticas Jurídicas da FTC prestará orientação à comunidade do Rio Sena relacionadas às áreas cível e trabalhista. Os participantes também poderão aproveitar a oportunidade para solicitar emissão do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 1ª e 2ª vias do cartão de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Ainda dentro das atividades da Semana de Responsabilidade Social, a FTC participará de um evento que vai beneficiar moradores do Vale dos Lagos. No local, professores e estudantes da instituição realizarão exames de tipagem sanguínea e auriculoterapia, além de oficinas de orientação sobre prevenção ao câncer de boca, hipertensão e diabetes, uso de medicamentos na terceira idade, descarte de remédios vencidos e avalição nutricional.

As crianças receberão uma atenção especial nas ações dos dois bairros. No Rio Sena, os pequenos serão inseridos no universo da imaginação e participarão de rodas de leitura e de brincadeiras lúdicas, já no Vale dos Lagos participarão de atividades promovidas pelo Grupo Anjos da FTC.

Os interessados, poderão acessar o site da instituição, onde tem a programação completa das atividades.

