Instituição ganha brinquedoteca no bairro do Uruguai

Mesmo fora do horário de recreação, ao abrir o portão da nova brinquedoteca, ontem, as crianças assistidas pela Instituição Missionárias da Caridade, no bairro do Uruguai, correram para brincar. Entusiasmadas, não esconderam a felicidade por conhecer o novo espaço.

Pintada de cores vivas, que alegram o ambiente, a parede principal destaca as palavras ‘Fé, Amor, Amizade e Felicidade’. Foi a maneira que o Shopping Barra, em parceria com as arquitetas Karoline Hoisel e Renata Garrido, e o engenheiro Daniel Gedeon, encontraram para levar boas novas para as 32 crianças, que têm entre 1 e 3 anos, filhos de moradores da localidade.

A entidade, situada em uma das áreas mais carentes de Salvador, segue os preceitos da missionária Madre Teresa de Calcutá e realiza “serviço gratuito de todo o coração aos mais pobres dentre os pobres”, destacou irmã Mariana.

Iniciativa

A ação é resultado da campanha “Amor que gera Felicidade” realizada pelo Shopping Barra no mês das mães. Para cada cupom de compras depositado na urna pelo cliente, o centro comercial doava R$ 1 para a construção do espaço.

É importante fortalecer os laços sociais junto aos nossos clientes, conta Karina Brito, gerente de marketing do Shopping Barra. “A construção de um espaço confortável, onde as crianças pudessem realizar atividades de pintura e leitura, era um sonho antigo da instituição Missionárias da Caridade. É mais uma ação importante em parceria com os nossos clientes”.

“Sempre fazemos esses tipos de ações. Temos o evento de final de ano 'Aves dos Sonhos' há 16 anos. Valorizamos esse trabalho de integração do shopping com os clientes, junto à comunidade carente”, acrescentou Karina Brito.

