Instituição em Salvador promove oficinas gratuitas

A Fundação Pierre Verger abrirá turmas para oficinas gratuitas de grafite, escrita criativa e áudio. As aulas ocorrerão a partir do dia 24 de setembro a 06 de dezembro, das 14h às 17h .

Outra novidade, é que a instituição vai oferecer oficinas pedagógicas para crianças e jovens. Os cursos serão ministrados pelos professores Eder Muniz, Tatiane Gonçalves e Pedro Vieira.

As inscrições e as aulas acontecem na Fundação, no Espaço Cultural Pierre Verger.

adblock ativo