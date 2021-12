Instituição constrói lugar especial para escrever cartinhas para o Papai Noel em shopping

Entre as ações que reúnem o Natal está o ato das crianças enviarem cartas ao Papai Noel pedindo presentes por serem "bons meninos". Pensando nisso, o Villa Campus de Educação montou um espaço na Vila do Noel, localizado no Salvador Shopping. O espaço estará disponível no estacionamento do Piso L1 e funciona de terça a sábado, das 16h às 22h, e domingos, das 16h às 21h.

A cidade cenográfica fica a céu aberto e tem mais de 1.500 m². Reúne ainda elementos como casas, igreja, mercearia com venda de guloseimas e horta com hortaliças do Terraço Verde do Salvador Shopping.

O acesso à cidade cenográfica é gratuito, já o uso dos brinquedos é pago.

