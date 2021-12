Instituição Conceição Macedo inaugura nova sede em Nazaré

Com uma longa história no atendimento de crianças com o vírus HIV e em situação de vulnerabilidade social em Salvador, a Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM) recebeu uma nova sede nesta segunda-feira, 16. As obras foram realizadas pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), com um investimento de R$ 120 mil.

O recurso foi arrecadado com o Arraiá Solidário, realizado no Palácio de Ondina, em junho de 2016. Para a presidente das VSBA e primeira-dama do estado, Aline Peixoto, a nova sede vai reforçar os serviços prestados pela IBCM.

“Quero agradecer a todo mundo que nos ajudou. O show foi um sucesso. Todos os ingressos foram vendidos. Tivemos o apoio da Estakazero, que tocou voluntariamente. Queríamos dar uma levantada no astral da criançada e conseguimos”.

Presente na inauguração, o governador Rui Costa destacou o trabalho da instituição. “Eu ouvi relatos que tem menino aqui que tomou banho de chuveiro pela primeira vez. Que foi a maior alegria porque tomava banho de lata no meio da rua. Eu acho que isso tudo nós devemos mudar juntos. A sociedade e o governo juntos, ajudando a melhorar e a modificar a vida daqueles que sofrem mais”.

Atualmente, a instituição sem fins lucrativos atende 60 crianças em horário integral, com refeições, moradia e encaminhamento médico, no bairro de Nazaré.

A fundadora, Conceição Macedo, comemorou a inauguração da nova sede. “Estávamos muito perto de fechar as portas e encerrar nossos serviços por falta de recursos. Quero agradecer à grande sensibilidade de nossa primeira-dama. Agora vamos pode dar continuidade a esse trabalho e atender muito mais pessoas”.

Atividades

A IBCM foi fundada em 1989 e possui duas frentes de atuação: atendimento às famílias que moram nas ruas da capital baiana e a creche de apoio a crianças vivendo com o HIV/Aids e em situação de risco social, chamada de Casa Vihda.

