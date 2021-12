Instituição beneficente passa por dificuldades

Fundada em 2006, a instituição beneficente Liceu Thales de Azevedo de Educação, ou popularmente, Liceu do Açu, já não oferece mais os cursos profissionalizantes e as oficinas de arte que contribuíram para a formação de, aproximadamente, mil crianças.

Atualmente, a sede que abriga o projeto dispõe apenas de três computadores, uma biblioteca e um espaço para comercializar roupas e produtos usados doados por hotéis. A única aula ministrada é a de futebol.

A comunidade Açu da Torre conta apenas com uma Escola Municipal e não há escola de Ensino Médio na região. A mais próxima, fica a uma distância de quase 2 km.

Para Firmo Augusto David Azevedo, 68, filho do pesquisador e escritor baiano Thales de Azevedo, e fundador da instituição, essa é a forma que encontrou para contribuir com o desenvolvimento das crianças e adolescentes da comunidade com atividades complementares.

"É difícil manter a instituição. Não recebemos recursos da prefeitura, sobrevivemos apenas com a doação de objetos esquecidos pelos clientes, nos Hotéis de Praia do Forte. Ainda sim nunca fechamos as portas, ajudamos como podemos", conta.

O espaço fica aberto durante o dia e dispõe de serviços gratuitos como xerox, impressão e acesso à internet.

Os moradores também podem consultar a biblioteca e a filmoteca do local e usar o salão de festa da instituição para festas de casamento, noivado e formatura.

Firmo conta que algumas vezes chega a investir R$ 5 mil do próprio bolso, mensalmente.

A prefeitura de Mata de São João reconhece que a ONG faz um importante trabalho de acolhimento e oferece oportunidade de formação cultural, entretanto, ainda não apoia o projeto.

Segundo a assessoria de comunicação, o município já apoia outras instituições, como a de Imbassaí.



Volta por cima

"Meu sonho é conseguir restabelecer a instituição e conseguir ser contemplado com algum projeto do governo. Qualquer ajuda, também é sempre bem vinda", diz.

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura de Mata de São João, o município é carente como um todo, mas todas as crianças acima de quatro anos estão na escola.

