Instituição beneficente para soropositivos é alvo de arrombamento no bairro de Nazaré

A Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM) foi alvo de um arrombamento na noite desta terça-feira, 9, no bairro de Nazaré. A ação criminosa resultou no furto de cabos de energia e internet, além de um toldo.

Segundo informações do padre Alfredo Dórea, uma funcionária chegou ao local por volta das 5h30 e percebeu que as portas do quadro de luz foram arrombadas. Ela também viu uma pessoa na escada e pediu auxílio de um segurança. Ao ver o movimento, a pessoa teria fugido.

"Tivemos que chamar um eletricista para solucionar o quanto antes, porque precisamos da energia para atender as crianças e também há alimentos doados no freezer que poderiam estragar", explicou o padre, que coordena a instituição. Ele também informou que irá prestar o Boletim de Ocorrência na manhã desta quarta-feira, 10.

Esta não é a primeira vez que o local sofre com ação criminosa. Neste ano, em abril, houve furto de colchões, liquidificador e pneus. E em 2018, a IBCM foi arrombado e teve o motor da geladeira comunitária roubado.

"Está muito difícil resistir no Centro, por conta da insegurança", lamenta o padre.

Em prol de soropositivos

A IBCM é uma organização sem fins lucrativos que atua na prevenção de HIV/Aids, além de apoiar pessoas de baixa renda que convivem com o vírus. A instituição atua há 32 anos e atualmente cuida de 72 crianças, com idades entre dois e cinco anos. Ao todo, 29 famílias recebem auxílios e mais 200 são agraciadas com cesta básica.

O encaminhamento de pessoas soropositivas ocorre através de unidades de saúde da rede pública. O Hospital Geral Roberto Santos e o Hospital das Clínicas são alguns dos que, após constatar que a pessoa é soropositiva e encontra-se em um estado de alta vulnerabilidade, encaminham para instituição. No local, as famílias são acolhidas e se não possuem moradia, são buscados recursos para conseguir uma residência. Os filhos destas pessoas são acolhidos na creche, para que os pais possam trabalhar.

Contribuições

Segundo o padre Alfredo Dórea, no momento a principal necessidade é de cobrir os custos dos serviços realizados após o arrombamento, visto que houve investimento em novos cabos, no serviço do eletricista e na busca pelo toldo.

Os interessados em contribuir podem doar através de um depósito ou transferência bancária:

Banco do Brasil: Instituição Assistencial Beneficente Conceição Macedo

Agência 0904-0 | Conta Corrente 254651-5

adblock ativo