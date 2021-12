Instituição arrecada fundos para programa de visitas ao TCA

A Associação Amigos do Teatro Castro Alves está arrecadando fundos para a realização de um programa de visitas educativas, que vai levar os interessados para conhecerem os bastidores do teatro, como o palco, camarins, onde a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) ensaia e parte do figurino. A ação deve começar em 2021 e a meta de arrecadação é de R$ 152 mil.

Além do foyer, onde ficam as exposições permanentes de Mário Cravo Júnior e Caribé, os visitantes poderão conhecer a área técnica do completo do TCA.

A campanha recebe doações até o dia 19 de janeiro, pelo site Benfeitoria. Quem quiser ajudar, pode colaborar doando de R$ 15 a R$ 5 mil. A recompensa vai de fotos históricas do teatro a um conserto de câmara da OSBA em empresas.

