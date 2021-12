Instalação de base traz paz para moradores do Rio Sena

É tranquilo o clima no bairro do Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário, onde na manhã desta segunda-feira, 24, foi inaugurada uma base comunitária de segurança. De acordo com o representante da associação de moradores do bairro, Evandro Santos, quem mora no local vive agora com uma sensação de segurança. "Estamos vendo muitas viaturas na rua, como não víamos em outros dias. O clima está mais tranquilo do que em outros dias", conta.

Ainda segundo Evandro, apesar do Rio Sena ser um bairro tranquilo, a população acredita que a implantação da Base Comunitária de Segurança vai inibir a ação de traficantes que atuam na comunidade. "Não temos muitos registros de violência, mas o tráfico ainda tem força na região. A base vai ajudar a diminuir essa ação, dar mais tranquilidade aos moradores", afirma.

Segurança - De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a unidade vai buscar reforçar a segurança no bairro e reduzir os índices de homicídios. Segundo o governador Jaques Wagner, desde que foram instaladas as bases comunitárias dos bairros de Calabar, Nordeste de Amaralina, Fazenda Coutos e Bairro da Paz, o número de homicídios diminuiu cerca de 50%. "A ideia é continuar a crescer o número de bases na capital e no interior porque tem se mostrado uma medida eficiente, boa no controle do tráfico de drogas e na redução dos crimes", pontua.

Para o Secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, a escolha do Rio Sena para a implantação de mais uma base aconteceu por conta da grande quantidade de moradores que o bairro abriga. Para ele, por ser uma área mais densamente povoada, o bairro apresenta muitos problemas

relacionados a homicídios e, principalmente, ao narcotráfico.

Estrutura - Neste primeiro momento, a base vai funcionar em módulos, semelhantes aos que são usados no Carnaval de Salvador. Conforme a SSP, a utilização temporária dos módulos são necessárias para substituir grandes intervenções de construção e reforma de prédio, até a conclusão das obras, que ainda não tem previsão de ser concluída.

Etapas - De acordo com a Polícia Militar, a instalação da base comunitária é feita em quatro etapas: Inteligência, ocupação, intensificação do policiamento e inauguração. Na etapa de ocupação, que aconteceu no bairro na última quarta-feira, 19 - e contou com 140 policiais - 30 veículos (dentre motos e carros) foram conduzidos ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Além disso, uma pessoa foi encaminhada à delegacia após ser flagrada com uma quantidade não divulgada de maconha.

