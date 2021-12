INSS: adesão à greve nacional prejudica usuários em Salvador

A greve dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entrou no segundo dia nesta quarta-feira, 8, com adesão de 85% dos cerca de três mil trabalhadores na Bahia, segundo o sindicato da categoria. Os serviços estão parados, a exemplo de perícias, pedidos de pensão e abertura de processo para aposentadoria, dentre outros.



Mesmo com a paralisação anunciada na véspera, houve quem procurasse atendimento nos postos do INSS na capital baiana. Em um deles, na rua Odilon Dórea, em Brotas, a todo instante chegavam pessoas em busca de atendimento, sem sucesso.



Morador de Catu (a 92 km da capital), o jatista industrial Wilson Vieira, 45, estava com um pedido de reabilitação para voltar ao trabalho agendado há cerca de um mês. Mas teve que voltar para casa sem ser atendido. Ele está afastado do serviço há cerca de dez anos, depois que passou a apresentar alterações no sangue devido ao longo contato com produtos químicos. "Perdi minha viagem. Saí de casa cedo, debaixo de chuva, e enfrentei engarrafamentos para nada", lamentou.



Como ele, o agente de saúde Alex Ferreira, 39, que não sabia da greve, tentou dar entrada no pedido de pensão pela morte de uma irmã, que faleceu no último dia 25. "Ele deixou quatro filhos. O fim do mês virá e não terá dinheiro para comprar comida", prevê.





