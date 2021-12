Inspeção de táxis na capital segue até o dia 10 de novembro

A vistoria anual de táxis, iniciada nesta segunda-feira, 4, pela Transalvador na capital baiana, segue até 10 de novembro, para táxis normais, e entre os dias 11 a 14, para especiais.

O procedimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30, no pátio da Getax, no Vale dos Barris.

Na ocasião, há serviços de renovação de crachá, 2ª via da carteira de condutor e outros. A estimativa é que cerca de 100 permissionários sejam atendidos diariamente.

Profissionais devem apresentar certificado de quitação do imposto sindical, documentação do veículo em dia, crachá do permissionário, RG, CNH e outros.

