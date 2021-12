Inspeção constata que 30% dos médicos faltaram ao trabalho

Na inspeção realizada, nesta quarta-feira, 23, na Maternidade Tsylla Balbino, em Baixa de Quintas, o secretário estadual de Saúde, Jorge Solla, constatou a ausência de 30% dos médicos escalados para plantão. Em relação ao quadro geral de profissionais, o abstenteísmo foi de 20,6%.

A visita faz parte de uma ação realizada pela Sesab em parceria com a Secretaria de Administração da Bahia (Saeb) e a Procuradoria-Geral do Estado. O objetivo é verificar o cumprimento de plantões e escalas nas unidades de saúde.

Segundo Solla, as faltas serão apuradas e os profissionais poderão receber punições que vão de desconto salarial até sindicância para investigar os motivos da ausência. Solla informou que, visando coibir as faltas, as unidades administradas diretamente pela Sesab - hospitais, centros de referência e pronto-atendimentos - passarão a contar com ponto eletrônico a partir do dia 1º de fevereiro.

"Algumas ainda não receberam o ponto, mas até abril acredito que todas as 53 unidades da rede terão o novo equipamento", disse. Além disso os profissionais vão utilizar também crachás para registrar presença.

Fiscalização - A maternidade conta com 92 leitos, três enfermarias e tem cerca de 500 funcionários. Com 53 anos de história, a unidade realiza em torno de 300 partos por mês. Já foram inspecionados os hospitais Manoel Victorino, no bairro de Nazaré, e Clériston Andrade, em Feira de Santana (a 108 km de Salvador).

No Clériston, o abstenteísmo no período entre 14 e 21 de janeiro, quando a inspeção foi realizada, foi de 28%. Já no Manoel Victorino a inspeção entre os dias 11 e 13 o índice de profissionais que faltaram foi de 25%.

