Insegurança: ônibus estão sem circular no bairro da Palestina, em Salvador

Os moradores do bairro da Palestina, às margens da BR-324, em Salvador, estão sem contar com o serviço de transporte público desde a noite desta segunda-feira, 12. Com isso, os coletivos não estão indo até o fim de linha e os usuários têm que utilizar os pontos localizados na rodovia.

De acordo com informações do Sindicato dos Rodoviários, o motivo da suspensão do transporte tem a ver com a morte de suspeitos após uma operação policial na localidade. Após o ocorrido, criminosos teriam decretado toque de recolher e o fechamento do comércio no bairro. A Polícia Mlitar nega o toque de recolher.

“Conversamos com as empresas de ônibus e decidimos suspender a circulação dos ônibus na Palestina por falta de segurança”, afirma o vice-presidente do sindicato Fábio Primo, em conversa com o Portal A TARDE.

Segundo ele, uma reunião entre rodoviários, PM e OT Trans (empresa responsável pelas cinco linhas que atendem a região) será realizada nesta terça-feira, 13, para definir o reforço da segurança no bairro e, consequentemente, a retomada da circulação dos coletivos.

