Inscrições prorrogadas para o edital Espaços Culturais Boca de Brasa

As inscrições para o edital Espaços Culturais Boca de Brasa foram prorrogadas até o dia 8 de julho pela Fundação Gregório de Matos (FGM), instituição responsável pelo projeto.

O edital prevê a concessão de aporte financeiro para aprimoramento, dinamização, ampliação e sustentabilidade de atividades desenvolvidas em espaços culturais.

Até quatro projetos serão contemplados com R$ 150 mil cada e, quando executados, passarão a ser identificados como Espaços Culturais Boca de Brasa

As propostas deverão ser apresentadas apenas por instituições de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido estabelecidas há pelo menos um ano na cidade de Salvador e que possuam finalidade cultural declarada em estatuto social.

Criado em 1986, o projeto Boca de Brasa tem o objetivo de fomentar a cultura na periferia por meio do incentivo às manifestações artísticas de bairros soteropolitanos.

Até quatro projetos serão contemplados com R$ 150 mil

Serão priorizadas propostas de bairros localizados nas Zonas Especiais de Interesse Social do Município (ZEIS), além de bairros que não possuam equipamentos culturais públicos funcionando.

As propostas apresentadas pelas instituições deverão ser desenvolvidas no período de 1º de novembro de 2019 a 31 de outubro de 2020 e as inscrições podem ser feitas por meio do site oficial do projeto Boca de Brasa.

adblock ativo