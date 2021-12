Inscrições para tirar CNH gratuita vão até dia 25

As inscrições online para as 709 vagas do projeto CNH Social, que emite gratuitamente a 1ª via do documento, está com inscrições abertas até o dia 25 de janeiro. A ação é válida para pessoas com renda de até três salários mínimos por pessoa.

Além disso, O Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) abriram 817 vagas para quem quer mudar a categoria da CNH de forma gratuita. Os dois projetos são financiados pelo Sest/Senat.

Para tirar a CNH, é necessário cumprir os pré-requisitos: ter entre 18 e 27 anos completos na data de inscrição, comprovar renda individual de até três salários mínimos, e saber ler e escrever.

Já para quem deseja a mudança de categoria precisa ter entre 21 e 50 anos completos, comprovar renda individual de até três salários mínimos, saber ler e escrever, e não ter nenhuma infração de trânsito grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos 12 meses.

A inscrição é primeira etapa para participar de ambos. O sistema informatizado organizará aleatoriamente a listagem de candidatos aptos, considerando os requisitos de idade e renda. Esse ordenamento será obedecido para convocação dos candidatos.

