Inscrições para projeto Música Viva terminam nesta quarta-feira

As inscrições para o projeto Música Viva, que vai selecionar dez bandas ou cantores independentes para a gravação de clipe musical e transmissão de show ao vivo, terminam nesta quarta-feira, 6. A iniciativa, idealizada pela produtora Panela de Barro, é promovida pela Prefeitura, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM).

Os interessados devem fazer a inscrição através do formulário (basta clicar aqui). Além disso, na página também é possível acessar o edital com todas as informações sobre o projeto e os critérios para participação.

“O nosso objetivo é impulsionar artistas da música, pensando no contexto de pandemia em que muitos artistas ficaram sem alternativas e não tiveram apoio para divulgar seus trabalhos", destaca a produtora cultural e coordenadora do projeto, Iara Nascimento.

"Oferecemos a oportunidade para fazer isso através da gravação de clipe autoral, transmissão de live e consultoria para impulsionar as suas carreiras”, completou.

Prêmio

O projeto foi contemplado pelo Prêmio Anselmo Serrat de Linguagens Artísticas, da FGM, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Os recursos foram oriundos do Governo Federal, por meio da Secretaria Especial da Cultura, vinculada ao Ministério do Turismo.

adblock ativo