Inscrições para o projeto Primeiro Passo iniciam na segunda

Pais de crianças de até cinco anos que não estejam encontrando vagas para seus filhos em creches e pré-escolas da rede pública de ensino devem ficar atentos ao início das incrições para o projeto Primeiro Passo a partir desta segunda-feira, 8.

O projeto, desenvolvido pela prefeitura, tem o objetivo de garantir uma primeira infância melhor e vai beneficiar crianças em idade de creche e pré-escola, com as garantias das vagas. As famílias terão um apoio financeiro de R$ 50 mensais, condicionado à participação em atividades envolvendo as áreas de educação, saúde e assistência social, além de, pelo menos, uma consulta com o profissional de saúde para acompanhar o desenvolvimento da criança. A previsão é que 48 mil crianças de 0 a 5 anos sejam atendidas.

Os beneficiários devem agendar as inscrições através de uma das seguintes opções: pelo telefone 156, de segunda à sexta-feira das 8h às 18h; presencialmente nos postos de saúde de segunda à sexta-feira das 8h às 12h ou pelo site do projeto, que estará ativo a partir do dia oito deste mês.

As inscrições serão realizadas no dia e horário agendados nas seis Prefeituras-Bairro - Cidade Baixa, Centro, Subúrbio, Itapuã, Cajazeiras e Cabula - e em quatro unidades escolares da rede municipal de ensino (CRE Pirajá, Escola Municipal Zulmira Torres, Escola Municipal Milton Santos e Escola Municipal Antônio Carlos Magalhães).

É necessária a apresentação do documento de identificação original do responsável, certidão de nascimento ou RG dos seus dependentes em idade de creche e pré-escola, além de um comprovante de residência, preferencialmente da Coelba ou Embasa.

