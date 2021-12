Inscrições para integrar Conselho Municipal LGBT estão abertas até sexta

As entidades que desejam participar da seleção de integrantes para o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos LGBT, em Salvador, têm até sexta-feira, 29, para realizar inscrições. O edital com as informações sobre o processo seletivo foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nesta segunda-feira, 25.

Podem concorrer as entidades que representam as comunidades LGBT e que estão constituídas há três anos. Serão destinadas sete vagas residuais para o Conselho. Do total, um será para cada segmento – lésbica, gay, transexual masculino, transexual feminino e travesti. Além disso, haverá duas vagas destinadas à parada da diversidade.

Os órgãos que desejam participar devem se apresentar na sede da Secretaria Municipal de Reparação (Semur), na Rua do Tira Chapéu, 6, Edifício Nossa Senhora da Ajuda, no Centro. Devem ser apresentados, na inscrição, documentos que comprovem realização de congressos, simpósios, colóquios relativos ao segmento LGBT ou ações de transversalidade.

