Inscrições para cursos gratuitos de artesanato começam terça

O Instituto Mauá inicia nesta terça-feira, 18, as inscrições para os cursos da temporada 2014 promovidos pela Gerência de Fomento ao Artesanato na unidade do Pelourinho, em Salvador.

Os cursos gratuitos são oferecidos nas modalidades de cerâmica de torno, cerâmica de modelagem, bordado a mão, bordado a máquina e tecelagem.

As aulas começam no dia 17 de março - com atividades até 27 de novembro - nos turnos matutino e vespertino.

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 25 ou até o preenchimento das vagas.

Os interessados devem se dirigir à sede do Mauá Pelourinho, na Rua Gregório de Matos, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

É preciso apresentar carteira de identidade (RG), CPF e comprovante de residência.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (71) 3116-6705.

