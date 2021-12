Inscrições para conselho municipal LGBT iniciam nesta quarta

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Reparação (Semur), publicou no Diário Oficial do Município, na última sexta-feira, 28, o edital de chamamento público para o processo de eleição de membros de entidades da sociedade civil para participar do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CMLGBT).

Entidades que desejam participar devem apresentar candidatura entre os dias 3 e 10 de julho, das 9h às 16h, no Centro Municipal de Referência LGBT, localizado na Avenida Oceânica, no Rio Vermelho.

São 13 vagas disponíveis e, para participar, as entidades devem ser constituídas e estarem atuando há três anos, além de serem envolvidas com temáticas LGBTs.

No ato da inscrição, os candidatos devem fazer preenchimento da ficha, disponível em anexo no Diário Oficial do Município, e apresentar documento legal de constituição da entidade assinado pelo representante legal, cópia do Estatuto Social devidamente registrado em cartório, ata de eleição da última diretoria ou ato disposto no Estatuto que define sua representação e relatório circunstanciado que comprove atuação no campo de Defesa dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais de Salvador, em favor do desenvolvimento sociocultural e econômico das comunidades LGBTs.

A eleição acontece no dia 29 de julho, das 8h às 11h, na sede do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, no Centro Municipal de Referência LGBT, localizado na Avenida Oceânica, no bairro do Rio Vermelho.

