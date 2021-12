Inscrições para 368 vagas da prefeitura de Salvador começam nesta segunda

Começam às 14h desta segunda-feira, 8, as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Salvador, que oferece 368 vagas de nível médio, superior e técnico, com salários de até R$ 10.902,71. A taxa de inscrição é R$ 80 (níveis médio e técnico) e R$ 100 (nível superior).

Para o nível médio as vagas são para agentes de trânsito, fiscalização e transporte, com salários que variam de R$ 2.250,00 a R$ 2.800,00. Para o nível superior, são oferecidas vagas para analistas, assistentes sociais e médicos e professores com cargas horárias de 20h a 40h, e salários de R$ 3.125,43 a R$ 10.902,71. Para nível técnico há vagas para técnico em enfermagem e em infraestrutura.

O concurso terá provas discursivas e objetivas com múltipla escolha. Para os interessados, as incrições deverão ser feitas no site da FGV, de 14h desta segunda até as 16h do dia 7 de maio.

adblock ativo