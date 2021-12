Inscrições de curso de inglês para taxistas são prorrogadas

As inscrições do curso de inglês oferecido para taxistas de Salvador foram prorrogadas até a quinta-feira, 31. O antigo prazo era o domingo, 27. Além da mudança de data, as aulas serão estendidas para os profissionais de transporte turístico cadastrados na Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Os taxistas devem se inscrever, das 9h às 17h, no módulo-conforto localizado na avenida Tancredo Neves, 148, Caminho das Árvores. O procedimento também pode ser feito das 8h às 12h e das 14h às 18h, na sede da Associação Metropolitana dos Taxistas (AMT), na Rua Nossa Senhora de Brotas, 1, Brotas.

Já os profissionais de transporte turístico devem ir, das 9h às 12h e 13h30 às 17h, na avenida Estados Unidos, 52, Edifício Cervantes, sala 903, Comércio, onde está instalada a sede da Associação dos Transportes Turísticos do Estado da Bahia (ASTTEBA).

Com duração de quatro meses, o objetivo do curso é garantir atendimento aos turistas durante as dez partidas de futebol dos Jogos Olímpicos Rio 2016, que ocorrerão na Arena Fonte Nova, em agosto. Estão sendo disponibilizadas três mil vagas.

A iniciativa é uma parceria entre a administração municipal, por meio do Escritório Salvador Cidade Global (ESCG), Organização Internacional do Trabalho (OIT), Comitê Organizador Rio 2016 e a escola de idiomas EF Education First.

