Inscrições abertas para vagas residuais de pré-vestibular

Há menos de quatro meses para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a Associação dos Ex-alunos da Universidade do Estado da Bahia (UNEX) divulgou nesta quinta-feira, 9, que está com inscrições abertas para vagas residuais do pré-vestibular social Zeferina.

Segundo informações da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), no primeiro mês, a mensalidade fica no valor de R$150. Nos meses seguintes o valor muda para R$130. As aulas serão na unidade do Cabula e os estudantes terão um corpo docente preparado para as provas de vestibulares e do Enem. As vagas são limitadas.

Pré- Vestibular Social

O Zeferina tem a meta de atender estudantes carentes que possuem a vontade de ingressar nas universidades públicas do estado. O destaque do curso é o Programa Energia Zeferina, que é um aulão-show interdisciplinar. Cerca de 12 aulões aconteceram entre 2010 e 2015, e tem auxiliado os pré-vestibulandos na hora de realizar os exames.

adblock ativo