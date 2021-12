Inscrição para qualificação de ambulantes termina hoje

Esta sexta-feira, 10, é o último dia para fazer a inscrição para o curso gratuito de qualificação de vendedores ambulantes de comida e bebidas. Fruto de uma parceria entre a Uneb e a Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo Fifa de 2014 (Secopa), a iniciativa será realizada por meio do projeto Legados Sociais, que tem o objetivo de qualificar trabalhadores para a competição.

O curso tem carga horária de 60 horas, distribuídas em três módulos que tratarão de temas como hospitalidade, empreendedorismo, qualidade do serviço, turismo, meio ambiente, condições de higiene e segurança alimentar.

Também serão ministradas aulas de inglês técnico. As inscrições podem ser feitas em dois locais: sede da Pró-Reitoria de Extensão da Uneb (Proex), situada na Rua Adhemar Pinheiro Lemos, 2.306, Imbuí; ou Associação dos Moradores e Amigos da Península de Itapagipe (Amai), na Avenida Porto Mastros, 95, Ribeira. O atendimento é feito das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. É preciso levar original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência.

As aulas começam na segunda-feira e serão ministradas na Amai, de segunda a sexta-feira, pela manhã. Entretanto, os horários podem ser renegociados após o fim do primeiro módulo, para se adequar às necessidades dos participantes.

Projeto - Segundo a coordenadora do curso, Tula Ornellas, o objetivo do projeto é capacitar os profissionais para a Copa do Mundo e para servir aos turistas que visitem Salvador durante as Olimpíadas de 2016. A ideia é fornecer qualificação que lhes permita administrar melhor o negócio e aumentar a qualidade do serviço ofertado.

"A intenção é que possam adquirir conhecimento não só para o trato com os visitantes, mas para agregar valor ao seu trabalho e modificar sua qualidade de vida e de serviço", explica.

Ermíria Machado, ou Míria, como é conhecida pelos clientes, já fez a inscrição dela. Vendedora de bebidas no calçadão da praia em frente ao Aeroclube, na Boca do Rio, seus principais clientes são banhistas e o pessoal que faz atividades físicas na orla.

Ela conta que procurou o curso porque quer agregar novos conhecimentos, que lhe permitam melhorar ainda mais a qualidade do seu trabalho. "Se tem um curso assim, vou aproveitar, não é? Gosto do que faço e quero melhorar ainda mais", garante.

