Inscrição para qualificação de ambulantes é prorrogada

As inscrições para o curso de extensão sobre higiene e segurança alimentar, destinado a vendedores ambulantes que trabalham com alimentos e bebidas, foram prorrogadas até dia 23 de agosto. O curso é realizado pela Secretaria Estadual da Copa do Mundo (Secopa) e Universidade Estadual da Bahia (UNEB).



A inscrição é gratuita e deve ser feita na sede da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) da Uneb, localizada no bairro do Imbuí, das 8h às 12h ou das 14h às 18h.

No ato da inscrição é necessária a apresentação dos originais e cópias dos documentos RG, CPF e comprovante de residência. A qualificação terá início no dia 27 e as aulas serão realizadas na sede da Amai (Associação dos Moradores e Amigos da Península de Itapagipe).



Estão sendo ofertadas 60 vagas para o curso que conta com carga de 60 horas e reserva aulas sobre higiene e segurança alimentar, hospitalidade e qualidade no serviço, turismo na Bahia, meio ambiente, sociedade, empreendedorismo e inglês técnico, além de promover discussões sobre a competição mundial.

