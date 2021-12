Inscrição para desfile na Lavagem do Bonfim termina segunda

As entidades e grupos que pretendem participar do cortejo da Lavagem do Bonfim e ainda não se cadastraram têm até a segunda-feira (14) para fazer a inscrição. O cadastramento é feito pela Gerência de Eventos da Empresa Salvador Turismo (Saltur), no Dique do Tororó, das 8 às 17 horas, gratuitamente. O desfile acontece na próxima quinta-feira (17).

O representante de cada grupo deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e documentos da entidade. Para aqueles que utilizarão carros, a inscrição só se dará mediante a entrega da cópia dos documentos exigidos, certificado de registro e licenciamento do veículo, habilitação do condutor e RG e CPF do mesmo. Só serão permitidos carros de som do tipo Kombi e pequenas caminhonetes, emitindo até 85 decibéis. A utilização de animais durante o desfile continua proibida, conforme prevê a liminar do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ/BA).

A concentração das entidades participantes da festa será na Avenida Contorno, na altura do restaurante Amado. O desfile está condicionado à apresentação do comprovante de inscrição. A saída será por ordem de chegada, logo após o cortejo oficial às 9 horas, com horário limite para iniciar o desfile até as 15 horas. Após o desfile, os carros inscritos não poderão permanecer em nenhum local do circuito, ficando sujeitos a reboque e multa.

adblock ativo