Inscrição para curso de comunicação comunitária se encerra nesta quarta-feira

As inscrições para o processo seletivo do primeiro curso de extensão da Rede de Agentes Comunitários de Comunicação (RACC) se encerram nesta quarta-feira, 20. O curso visa formar vinte e cinco moradores de comunidades para as práticas de comunicação comunitária.

Durante as aulas, os selecionados receberão orientações sobre produção de reportagens, produção audiovisual, gestão de redes sociais, entre outros temas. Além disso, eles serão os responsáveis pela produção do jornal A Voz da Favela, edição inédita que será distribuída nas comunidades de Salvador.

Para participar, os interessados devem ser moradores de comunidades soteropolitanas, ter concluído o ensino médio e ser maior de 18 anos. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do site.

