Inquéritos policiais recebidos pelo MP-BA crescem quase 200%

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) recebeu 96.303 inquéritos policiais no ano passado, o que representa um aumento de quase 200% em relação a 2011, quando este número foi de 32.227.

No Brasil, o número de inquéritos policiais recebidos pelos ministérios públicos estaduais e federal passou de 4,8 milhões em 2011 para 3,2 milhões no ano seguinte, segundo o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Isso significa que houve redução de 33,4%.

O Ministério Público Federal informou que não há levantamento na Bahia sobre número de inquéritos policiais recebidos.

No ranking dos inquéritos encaminhados aos ministérios públicos estaduais e federal no Brasil, os delitos contra o patrimônio - como furtos, roubos e extorsão mediante sequestro - são maioria, representando 37% dos casos (1,2 milhão).

Destes, 79% são investigados pelas promotorias estaduais e federais, 7% foram arquivados e 12% resultaram em denúncias encaminhadas à Justiça. Lesões corporais representam 638 mil inquéritos e os crimes contra a vida são mais de 467 mil.

Segundo o chefe de gabinete em exercício do MP-BA, o promotor José Vicente Lima, o aumento de inquéritos no órgão decorreu de determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do CNMP, tendo em vista a conclusão de investigações de crimes de homicídios em todo o País.

"A determinação foi para que os inquéritos fossem encaminhados (para o MP) para serem avaliados a partir da verificação de elementos necessários à apresentação de denúncias", explicou Lima.

"O volume de inquéritos é muito grande, e a polícia não consegue elucidá-los, não por incompetência ou má vontade, mas pelo avanço da criminalidade e pela estrutura de investigação disponível", diz.

Críticas - A presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia (Adpeb), Soraia Gomes, diz que é preciso levar em conta a quantidade de denúncias feitas, que ela não soube precisar. "O ministério público, que tem o dever de fiscalizar e não fiscalizou, não exerceu sua função de acompanhar a investigação", criticou.

"A polícia não tem capacidade operacional para concluir todas as investigações. Temos um modelo muito burocrático, do século 19, o que dificulta o trabalho da polícia", rebateu o procurador da República, Vladimir Aras.

PEC 37 - Caso a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 37 seja aprovada pela Câmara no próximo dia 26, todos os casos já encaminhados aos MPs deverão ser investigados apenas pela polícia.

Aprovada em comissão especial da Câmara em novembro passado, a PEC 37, denominada pelo MP como PEC da impunidade, pretende impedir promotores e procuradores de promover investigações criminais.

Para o jurista Ives Gandra Martins, professor emérito da Universidade Mackenzie, a Constituição já assegura à polícia a exclusividade para presidir os inquéritos policiais.

"O Ministério Público não é polícia judiciária. Tem o direito de requisitar às autoridades policiais diligências investigatórias, assim como a instauração de inquérito policial aos delegados, que, todavia, serão aqueles que os instaurarão", defende.

Por outro lado, a presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Norma Cavalcanti, rebate que a Constituição não proíbe que integrantes da instituição façam investigações criminais.

"Não existe determinação de que o MP não pode fazer investigação criminal, assim como não há exclusividade da polícia", ressalta.

A PEC 37 prevê também a restrição da atuação de órgãos como Receita Federal, Banco Central e Controladoria-Geral da União (CGU).

Investigação - Já Soraia Gomes afirma que a Constituição define a competência de cada órgão e a investigação cabe às polícias, enquanto os MPs devem fiscalizar as ações.

"Não raro, vemos investigações sendo conduzidas pelo MP, que extrapola a competência legal, que é do delegado de polícia", diz.

Vladimir Aras, por outro lado, afirma que a direção da investigação criminal cabe ao MP e que a cisão entre os dois órgãos é prejudicial para a elucidação dos crimes.

José Vicente Lima defende que deve ser mantido o poder de investigar: "Seja quando a polícia não conseguiu elucidar, quando for necessário suplementar ou quando tem envolvimento da polícia".

adblock ativo