Inquérito sobre mortes no Cabula está em fase de finalização

O inquérito que apura a morte de 12 pessoas durante uma ação policial, no dia 6 de fevereiro de 2015, no local conhecido como Vila Moisés, no Cabula, em Salvador, está em período de finalização pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a assessoria de comunicação do órgão, o laudo cadavérico foi realizado, registrando os locais nos corpos das vítimas que foram perfurados pelas balas. No entanto, o documento ainda não foi divulgado para a imprensa.

A DHPP informa ainda que foram ouvidos policiais, sobreviventes, testemunhas e profissionais que estão direta ou indiretamente envolvidos no caso.

O departamento aguarda a entrega dos laudos periciais restantes para agendar a reconstituição do caso, que ainda não foi marcada, por conta da polícia não dispor de todas as informações necessárias.

A apuração do homicídio, segundo a DHPP, é realizada por uma equipe formada por quatro delegados e acompanhada pelo Ministério Público da Bahia.

Relembre o caso

Doze pessoas foram mortas durante uma suposta troca de tiros com policiais das Rondas Especiais da Polícia da Militar (Rondesp), por volta das 2h40, no local conhecido como Vila Moisés.

Na ocasião, a polícia divulgou uma nota explicando que a guarnição foi enviada ao local e percebeu que os suspeitos estavam escondidos em uma baixada. Eles começaram a atirar contra os agentes, que revidaram. Da polícia, apenas um sargento foi atingido de raspão na cabeça.

