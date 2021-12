Inquérito policial é instaurado após protestos

Um dia depois de afastar 16 soldados do trabalho ostensivo, a Polícia Militar instaurou um inquérito policial militar, na manhã desta quinta-feira, 2 , para apurar denúncias de moradores da localidade Saramandaia, em Pernambués, que responsabilizam homens da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM) e das Rondas Especiais (Rondesp Central) pelas mortes de dois jovens da comunidade durante incursão na noite da última segunda.

A decisão ocorreu após o segundo protesto consecutivo dos moradores, que bloquearam novamente a Avenida ACM, na tarde de anteontem, depois dos funerais de Alexandre Oliveira da Silva, 14, e do auxiliar de serviços gerais Rafael Muniz Barreto, 21, para cobrar uma resposta oficial sobre as mortes.

“Minha tia, assim como as testemunhas envolvidas, temem por represálias”, disse o estudante Alex Oliveira, 21, primo de Alexandre. Ele justificava o fato de as quatro pessoas que participaram da reunião com o subcomandante da PM, coronel Carlos Eleutério, ontem, no Quartel dos Aflitos, entre elas as mães dos dois jovens assassinados, chegarem e saírem do local sem falar com a imprensa. Segundo o estudante, “as famílias tentam evitar a exposição por medo do que pode acontecer a elas”.

Depoimentos de moradores sustentam que, na noite dos crimes, dezenas de jovens da comunidade participavam de uma partida de futebol, na localidade conhecida como Campo da Horta, quando as viaturas da PM se aproximaram e efetuaram os disparos. Os dois baleados não possuíam passagens pela polícia. Segundo o subcomandante, os PMs foram ao local para apurar denúncias de tráfico.

Ministério Público - Segundo o subcomandante, ao mesmo tempo em que a comunidade da Saramandaia exigiu o afastamento dos PMs envolvidos no caso, pediu que a corporação continue a fazer o policiamento de rotina na região. Ele garante que as famílias terão apoio psicológico. “É o mínimo que podemos fazer, nesse momento de dor das famílias”, lamentou.

Segundo o departamento de comunicação da PM, oito soldados da 1ª CIPM e oito da Rondesp passam, agora, a desenvolver trabalhos internos, de cunho administrativo, até a divulgação do resultado do inquérito, previsto para 30 dias. A comunicação da PM não forneceu o número de soldados que compõem o efetivo da 1ª CIPM, sob justificativa de não divulgar informações estratégicas.

“Depois de colhidas as provas, ouvidas as testemunhas e feita a perícia das armas, o inquérito será enviado ao Ministério Público, que deve decidir se encaminha à Justiça”, informou o subcomandante. “A primeira atitude foi encarar o fato com seriedade. Queremos que a Justiça prevaleça”, disse, sem divulgar o conteúdo dos depoimentos dos PMs à Corregedoria.

