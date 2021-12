Inovações em biocombustíveis serão discutidas em evento nacional gratuito

Será realizado nesta sexta-feira, 30, e sábado, 1, o V Seminário Nacional de Bioenergia gratuito com o objetivo de falar das inovações em biocombustíveis. O evento ocorrerá na Faculdade de Tecnologia e Ciência, no campus da Paralela, e irá promover discussões sobre as oportunidades para o desenvolvimento de tecnologia no setor de Bioenergia.

Os participantes poderão conhecer outros trabalhos desenvolvidos na área de Tecnologia, Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, aplicados à produção de Bioenergia, durante os painéis que serão realizadas no segundo dia do Simpósio. O foco será a “Regulamentação dos Biocombustíveis”, mas também será abordado questões relacionadas à crise dos combustíveis.

A palestra será ministrada pelo Coordenador de Regulação de Qualidade de Produtos da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) Jackson da Silva Albuquerque.

