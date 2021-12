Inovações em A TARDE são estimuladas pelos leitores

Os dados foram apurados pelo Ibope em pesquisa realizada no ano de 2010 e estão no relatório Conectmidia: 81% das pessoas entrevistadas para o estudo se diziam mais preocupadas com a qualidade dos conteúdos do que com a plataforma onde eles são oferecidos, principalmente o público com idades entre 25 e 44 anos.

O levantamento deu objetividade ao que o mercado e as empresas de comunicação já vinham percebendo desde o final dos anos 90. O consumo de informações está cada vez mais fragmentado. A constatação, traduzida em números, revela um comportamento diferente da audiência e ajuda a compreender o jeito camaleão de A TARDE neste quarto de século.

Ao mesmo tempo em que há uma diversidade de canais para buscar o noticiário, as pessoas estão se sentindo cada vez mais pressionadas pelo volume de dados que recebem durante as 24 horas do dia, informa a pesquisa.

Assim, na produção jornalística há necessidade de refletir não só sobre o que é veiculado, mas também buscar a melhor linguagem para as informações.

Oferta de conteúdo - Foram, sobretudo, as necessidades dos leitores e essa dinâmica de transformação do mercado que levaram A TARDE às mudanças editoriais e gráficas dos últimos 25 anos, período em que o meio jornal experimentou transformações históricas, com o ingresso das tecnologias digitais.

Em 2006, A TARDE passa a se apresentar para o público como um grupo de comunicação multimídia, oferecendo não só a possibilidade de interação do público com a produção diária de notícias, mas o crossmídia para o mercado, a veiculação de publicidade em várias plataformas ao mesmo tempo, melhorando a relação custo-benefício para os clientes. Naquele ano, a rádio A TARDE FM também passou por mudanças no seu target, o público-alvo.

Em 2009, aconteceu nova reforma gráfica e editorial no jornal. A TARDE investiu em conteúdos adicionais, modernizando o Caderno 2 e interferindo visualmente em outros dos seus suplementos. O espaço para análise, opinião, foi ampliado, reforçando o diferencial da marca e o traço de identidade pelo qual o jornal sempre foi reconhecido. Alguns cadernos temáticos foram fundidos, dando velocidade de leitura para o público, sem que houvesse perda de consistência informativa.

Investimento - Também foi aumentado o espaço da interatividade, permitindo que o leitor opine e dê sugestões sobre temas de seu interesse. As reportagens fotográficas valorizaram mais os flagrantes e buscaram imprimir a ideia de movimento, assim como toda a concepção editorial do produto.

Em 2010, o jornal registra a maior variedade e regularidade de informações temáticas no mercado baiano, de acordo com levantamento realizado pela consultoria internacional Cases i Associats, especializada em reformulações de jornais e responsável pelas inovações em alguns dos mais importantes diários do mundo.

A TARDE reforça a cobertura nas áreas de esportes, saúde, educação, ciência, tecnologia, meio ambiente e finanças pessoais. O papel de mediador do jornal é acentuado nesta nova fase, sempre com a meta de propor soluções para diminuir os problemas cotidianos que afligem os cidadãos.

"O objetivo era melhorar o posicionamento do jornal, ampliando a oferta de conteúdos que não estavam sendo oferecidos no mercado. Foi feito um diagnóstico e descobriu-se que havia uma carência por alguns temas", afirma Francisco Amaral, diretor da Cases, que participou da reformulação de 2009 e de 2010.

Os assuntos buscavam cobrir as novas necessidades informativas do leitor baiano, considerando que as mudanças na sociedade são muitas e cada vez mais rápidas.

Foi desenhado um conjunto de páginas-modelo com o objetivo de racionalizar o uso do espaço e hierarquizar melhor os textos. Desta forma, seria possível disponibilizar mais conteúdos por página e de uma maneira mais organizada, o que ajudou a enriquecer o jornal.

Houve a renovação do logotipo, que passou a ser aplicado em letras brancas sobre fundo azul. Isso aumentou a visibilidade do jornal nas bancas, destacando-o dos demais. Para o editor-coordenador de Arte, Vado Alves, todas as mudanças feitas por A TARDE propiciaram mais beleza e fluidez aos conteúdos. "Buscando atender à grande demanda dos leitores, o jornal se mantém competitivo ante os concorrentes e as novas tecnologias", conclui.

