Inmet prevê chuvas e raios até quinta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas em Salvador até a próxima quinta-feira (8). Neste domingo (4), por volta das 18 horas, a chuva, os raios e trovões chegaram a Salvador, mas não trouxeram grandes transtornos. Foram registrados alagamentos na Baixa do Fiscal, Avenida San Martin e no bairro da Boa Viagem. A TARDE encontrou pelo menos três sinaleiras quebradas: uma na Avenida ACM e outras duas no bairro do Uruguai. Até o fechamento desta edição, a Codesal não havia registrado nenhuma ocorrência mais grave na capital baiana.

