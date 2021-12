Inmet ainda prevê clima instável no fim de semana

Frio e ventania são marcas desta semana na capital baiana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura registrada em Salvador foi de 18,6°, na madrugada de quarta-feira, 5, mas em alguns dias a sensação térmica chegou a 16°.

De acordo com o Inmet, as temperaturas devem subir no final de semana, embora ainda possa chover ao longo dos dias. “Desde o final de semana passado o clima de Salvador está com ventania, frio e chuvas. Os fortes ventos são comuns em julho e agosto”, diz Cláudia Valéria, meteorologista do Inmet.

“Na verdade, o que acontece é que o posicionamento de um sistema de alta pressão favorece a maior intensidade de ventos e, por este motivo, ocorreu a alta intensidade registrada em Salvador esta semana”, explica Cláudia Valéria.

Para sábado, 8, e domingo, 9, o tempo continuará instável, com previsão de chuva, mas a temperatura deverá variar de 20° a 26°.

Mar

A Marinha, por meio de nota, informou os locais na costa com tempo ruim. Na área marítima entre Caravelas (BA) e Natal (RN), há previsão de mar grosso, com ondas entre 3 e 4,5 metros até as 21h de sábado.

A previsão para este mesmo grande trecho no litoral nordestino é de vento forte, com rajadas de até 61 km por hora. As condições são bastante adversas para a navegação e a Marinha recomenda cautela.

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

adblock ativo