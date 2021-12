Início da greve dos rodoviários continua mantido para quinta-feira, diz sindicato

O impasse entre rodoviários e empresários ainda não foi resolvido e o início da greve de ônibus continua mantido para esta quinta-feira, 13, segundo confirmação do vice-presidente do sindicato da categoria, Fábio Primo.

A decisão pela paralisação ocorreu na última sexta-feira, 10, quando, após realização de duas assembleias, os rodoviários, que pedem um reajuste salarial de 8%, negaram a proposta de 3,3% oferecida pelo patronal. A compensação em folga das extras, a retirada de um domingo de folga no mês, além do aumento de 15% no ticket refeição também são cobrados pelos profissionais.

