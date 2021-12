Iniciativas beneficiam taxistas e mototaxistas de Salvador

Taxistas e mototaxistas foram beneficiados com o lançamento do programa Prefeitura Vai de Táxi, nesta segunda-feira, 18, no Espaço Cultural da Barroquinha, e, Salvador, além da entrega de alvarás de regulamentação para mototaxistas.

A partir de janeiro de 2018, 200 dos 350 veículos utilizados para transportar servidores em missões administrativas serão reduzidos para a implantação do aplicativo Vai de Táxi.

Com custo anual de aproximadamente R$ 7 milhões, por ano, o diretor de modernização da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), Luís Gaban, explica que o aplicativo, além de reduzir custos, possibilita “um controle maior da gestão do transporte, além de beneficiar os taxistas que tiveram uma perda após os aplicativos de mobilidade na cidade”.

Na oportunidade, o prefeito ACM Neto entregou alvarás aos mototaxistas credenciados para a exploração do transporte individual de passageiros. “Com o fardamento, não seremos mais confundidos com marginais”, disse o presidente da Associação de Mototaxistas da Bahia, Adailson Couto.

