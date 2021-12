Iniciativa visa fomentar público de jovens leitores

Em uma tarde reservada para vivência lúdica a partir da literatura, os alunos da Escola Municipal Simões Filho, no bairro da Liberdade, em Salvador, participaram de uma dinâmica em que as praças da capital baiana foram retratadas em forma de cordel que integra o projeto Sacola Literária.

Ao final da apresentação, as crianças receberam livros sobre as histórias da cidade. A iniciativa tem como proposta criar uma nova forma de incentivar o contato com os livros, por meio de uma sacola que leva nos bolsões as obras para diversos cantos da cidade, a exemplo de creches, praças e parques, como se fosse uma estante itinerante.

As ações integram o programa de arte-educação Caminhos da Leitura, desenvolvido pela Fundação Gregório de Mattos, com ações de incentivo e promoção à leitura. O programa tem a meta de atingir 200 mil leitores até 2020.

Na edição realizada na Escola Municipal Simões Filho, o projeto Dom Quixote da Universidade Federal da Bahia (Ufba) levou a interação da leitura com base na coletânea “Evolução Física da Cidade de Salvador”.

Leitura

Atenta às características sobre Salvador, Joyce Raquem, 9 anos, acertou duas perguntas sobre as praças da cidade. “Agora, com os livros da sacola, vou continuar desenvolvendo e aprendendo” disse a aluna do 4º ano da unidade de ensino.

Já o estudante Igor Nascimento, 10 anos, lembrou das características da praça Dois de Julho, no centro de Salvador, e acertou a pergunta sobre o local. “É muito bom aprender sobre a minha cidade. Para melhorar, vou reservar um tempinho em minha casa e ler o livro que ganhei”, afirmou o garoto, que cursa o 5º ano.

De acordo com o presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro, o projeto tem o objetivo de incentivar a leitura e o conhecimento da cidade de Salvador. “A partir das ações, mostramos para as crianças o interesse com a história de nossa cidade. Para isso, vamos circular por várias escolas da cidade, levando sempre livros e a possibilidade de um contato com a leitura”, disse.

Na quinta-feira, 12, às 10h, a Escola Municipal Cristo Rei, na Boca da Mata, recebe o palhaço João Lima em mais uma atividade do projeto. Ele vai apresentar livros e obras com temas sobre a arquitetura da capital baiana.

Além disso, o projeto deve passar pelos bairros de Itapuã, Valéria, além da região da Cidade Baixa. A ação, também, será realizada na praça do Relógio de São Pedro no dia 26 de abril.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo