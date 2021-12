Iniciativa oferece orientações à população sobre fertilidade

Salvador recebe neste sábado, 16, o Movimento da Fertilidade, que vai orientar os jovens em idade reprodutiva – dos 20 aos 35 anos – sobre a importância de preservar a fertilidade natural e as limitações do ciclo reprodutivo. As ações acontecem das 8h às 11h,, na praia de Piatã. As inscrições são realizadas no dia do evento, mediante a doação de um pacote de fraldas.

A iniciativa da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA) tem o objetivo de alertar sobre os riscos de uma gravidez tardia e orientar sobre a fertilidade natural e o momento de recorrer aos procedimentos de reprodução assistida.

“Manter-se no peso adequado, praticar sexo seguro, ter duas a três relações sexuais por semana com seu parceiro(a), dormir bem, controlar o estresse e a ansiedade, praticar atividade física regularmente, ter uma alimentação balanceada, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e não fumar são alguns fatores que podem contribuir para a saúde reprodutiva dos casais e para que uma gravidez aconteça de forma natural”, explica o médico Joaquim Lopes, um dos coordenadores da campanha em Salvador.

O evento vai contar ainda com atividades físicas esportivas e recreativas, bate-papo com especialistas e orientação nutricional, entre outras.

adblock ativo