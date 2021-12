Iniciativa busca doador de medula óssea para garoto de 7 anos

Fã de futebol e torcedor do Esporte Clube Bahia, o pequeno Guilherme Sacramento, 7 anos, desde setembro do ano passado enfrenta uma luta contra a leucemia. Para esclarecer dúvidas sobre o transplante de medula óssea e encontrar um doador, a família realiza campanha nas redes sociais.

"Muitas pessoas não doam por medo. O Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome), que é responsável pelo cadastro de doadores e custos do procedimento, é desconhecido por muitos", disse Rosângela Santos, a mãe do garoto.

Por meio de fotos e vídeos, familiares e amigos compartilham postagens de Guilherme na página "Ser um herói está no seu sangue", no Facebook. Uma das tias de Guilherme, Priscila Karina, disponibilizou-se a ser doadora. Ela é uma das criadoras da campanha e incentivou Guilherme a fazer vídeos para o YouTube.

"Geralmente, as pessoas acham que é procedimento doloroso, mas é bem simples e existem dois meios. Pode ser por exame de sangue ou pela punção do osso do quadril", conta Priscila, tia de Guilherme.

Para a mãe do garoto, Rosângela Santos, a campanha surge como apoio a todos que precisam de um doador de medula. "A campanha é a união de todos os familiares e amigos. Em função disso, realizamos uma caminhada do largo São Domingos até o largo de Roma com o intuito de chamar a atenção e atrair mais voluntários para o cadastro", diz Rosângela.

Voluntários

Interessados podem procurar a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) para assinar um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), e preencher ficha com informações pessoais. É necessário apresentar documento de identidade.

Será retirada uma pequena quantidade de sangue (10 ml) do candidato. O sangue é analisado por exame de histocompatibilidade (HLA), para identificar as características genéticas que vão ser cruzadas com os dados de pacientes.

A partir daí, os dados pessoais e o tipo de HLA serão incluídos no Redome. Assim, quando aparece um paciente com possível compatibilidade, o voluntário é consultado e são realizados outros exames para confirmar a compatibilidade, além de uma avaliação clínica do doador.

Somente após todas estas etapas concluídas, o doador poderá ser considerado apto e realizar o procedimento.

Assista a vídeo de Guilherme sobre a campanha.

Felipe Santana*

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

