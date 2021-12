Ingressos para jogo do Brasil são apreendidos com suspeita de adulteração

Três ingressos para o jogo entre Brasil e Venezuela, realizado nesta terça-feira, 18, na Arena Fonte Nova, válido pela Copa América, foram apreendidos pela Polícia Militar com indícios de adulteração. Os bilhetes passarão por verificação do setor de Documentoscópia do Departamento de Polícia Técnica da Bahia.

As entradas suspeitas estavam com um cambista e foram retiradas de circulação. Os peritos irão analisar marcas e sinais identificadores e vão comparar as possíveis falsificações com um modelo original utiliando luzes forenses para comprovar ou descartar fraude na autenticidade dos ingressos.

De acordo com delegado Guilherme Pernambuco, plantonista da Delegacia Móvel instalada na frente do estádio, foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência. Ele também orientou sobre a compra dos ingressos. "A única forma segura de se comprar ingressos é pelas vias oficiais da Conmebol. Dois dos ingressos eram de venda proibida, cortesias", comentou o delegado.

