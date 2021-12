Ingressos da Casa do Carnaval passam a custar R$ 30

O valor do ingresso para Casa do Carnaval, espaço destinado para relembrar momentos dos carnavais de Salvador, passou de R$ 50 para R$ 30 nesta terça-feira, 6. O museu funciona de terça a domingo, das 11h às 19h, na Praça da Sé.

De acordo com a Prefeitura de Salvador, cerca de 4 mil pessoas já conheceram a história do carnaval graças ao projeto. A Casa do Carnaval possui maquetes, roupas e instrumentos emprestados por artistas da festa, fotos e documentos históricos, além dois cinemas onde os visitantes podem aprender ritmos caracterizados e com a ajuda de monitores.

Além disso, o espaço proporciona maior interação com o público através do uso de tecnologias, como projeções, áudios e realidade virtual. Está em exibição também uma biblioteca de livros relacionados ao carnaval e uma sala com exibição de 200 bonecos feitos em cerâmica, representando figuras típicas da festa momentos, a exemplo dos Filhos de Gandhy.

Nas duas salas de cinema, os visitantes podem viver a experiência da folia, por meio de adereços como mamãe-sacode, fantasia e até instrumentos de percussão.

