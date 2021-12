A influenciadora de Salvador, Índia Smith, gravou para os seus seguidores nesta sexta-feira, 30, uma tentativa de assédio que sofreu dentro de um ônibus, em uma viagem de Santo Amaro da Purificação para a capital baiana. No vídeo, um homem que está no banco de trás tenta, repetidas vezes, acariciar o ombro dela, próximo a janela do veículo.

“Gente, eu já desci do ônibus, tá? Tinha duas seguidoras dentro do ônibus e elas viram tudo. Eu fiquei sem reação, logo eu que falo, que faço, que ia fazer... Mas não tive reação nenhuma. Não sei o que me deu, comecei a me tremer. As seguidoras também ficaram preocupadas”, relatou Índia, ainda apavorada com o ocorrido. "Eu tô arrasada", completou.

Confira

Da Redação Influenciadora baiana Índia Smith relata assédio em ônibus: 'Fiquei sem reação'

adblock ativo