Infiltração é a maior causa de chamada para Defesa Civil nesta quinta-feira

Apesar da chuva que atinge Salvador, o maior número de chamada para Defesa Civil, no início da manhã desta quinta-feira, 18, é por causa de infiltração em imóveis. O órgão divulgou um balanço com cinco ocorrências nas últimas horas. Não houve nenhum caso com vítima.

Os bairros atingidos foram Valéria com uma infiltração, Pau da Lima com uma infiltração e um desabamento de imóvel, Brotas com uma ameaça de desabamento e Itapuã com um desabamento de muro.

adblock ativo