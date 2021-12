Inema recebe nova determinação judicial para liberar obras do BRT

O Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) recebeu nesta quinta-feira, 6, a segunda determinação judicial para não interferir na implantação do BRT (Bus Rapid Transit ou Transporte Rápido por Ônibus, em tradução literal). Na quarta, 5, o órgão ambiental já havia sido obrigado pela justiça baiana a autorizar o manejo da fauna e as intervenções nos canais de recursos hídricos ligados as obras do novo modal.

A nova decisão foi emitida pela Justiça Federal, por meio do juiz federal Leão Aparecido Alves, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Ela cita decisões anteriores já obtidas pela Prefeitura e pelo Consórcio BRT a favor da continuidade das obras. Na sentença, o magistrado determina que o Inema “se abstenha de emitir quaisquer outras notificações, ordens, intimações ou similares que tenham por objeto determinação ou recomendação de suspensão das atividades da obra licenciada pelo órgão competente na esfera municipal”, determinou.

Leão Aparecido Alves disse ainda, na decisão, que a paralisação das obras do BRT iriam provocar prejuízos ao município, uma vez que poderia gerar despesas extras e colocar em risco o contrato de financiamento da Prefeitura com a Caixa Econômica Federal. "Haveria riscos diretos na suspensão da execução do contrato, que podem gerar danos irreversíveis ao erário e ao interesse público".

Pela decisão do juiz baiano Pedro Rogério Castro Godinho, da 8ª Vara da Fazenda Pública da Justiça Estadual, o Inema tem um prazo de cinco dias, a partir da quinta, para liberar as atividades, sob pena de pagar multa de R$ 7 mil por dia. Na decisão de âmbito federal, não houve estipulação semelhante. A reportagem do Portal A TARDE não conseguiu contato com o órgão.

