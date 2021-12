Inema lista 25 praias impróprias para banho na capital e RMS

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) informa que, das 37 praias avaliadas pelo órgão, nas cidades de Salvador e Laurode Freitas, 25 estão impróprias para o banho.



O Inema chama atenção para que os banhistas evitem a praia de São Tomé de Paripe (em frente à casa Vila Maria), Periperi (atrás da estação Férrea), Penha (situada

em frente à barraca do Valença), Bogari (em frente ao Colégio da PM, antigo Colégio João Florêncio Gomes) e Pedra Furada (rua Rio Negro, em frente à ladeira que

dá acesso à praia).

Ainda integram a lista os trechos de praia em Boa Viagem (ao lado do Forte), Marina Contorno (entre a Marina e o restaurante do Amado), Porto da Barra (em frente

à rua Cezar Zama), Santa Maria (em frente ao Hospital Espanhol), Farol da Barra (em frente à rua DiasD'Ávila) e Ondina (em frente à rua Ademar de Barros e próximo

ao Morro da Sereia em frente ao Ed. Maria José).



Também foram encontrados poluentes no Rio Vermelho (em frente à igreja Nossa Senhora de Santana e próximo a Companhia da PM/Rio Vermelho), Amaralina

(em frente à Escola Cupertino de Lacerda e em frente à rua do Balneário), Pituba (atrás da praça e emfrente à escada de acesso à praia), Armação (em frente ao clube

Inter Pass - Jardim de Alah), Boca do Rio (em frente ao posto Salva Vidas) e Corsário (atrás da antiga fábrica da Brahma e em frente ao posto Salva Vidas Patamares).



A orientação também é dada para os trechos de Piatã (em frente ao posto Salva Vidas), Vilas do Atlântico (trecho situado entre a praia de Paquetá e Leblon) e Buraquinho

(a cerca de 200m da foz do rio Joanes).



O Inema chama a atenção para o fato de que, no período chuvoso, as praias podem ser contaminadas por detritos diversos, carregados das ruas através das galerias

pluviais, podendo causar doenças.



Além disto, desaconselha, em dias de sol, o banho próximo à saída de esgotos, desembocadura de rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

