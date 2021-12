Inema libera praias atingidas por esgoto após acidente

Nove dias após o acidente que deixou a estação da Embasa, na Lucaia, em Salvador, sem energia provocando o lançamento de esgoto sem tratamento na praia do Rio Vermelho, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) liberou a visitação de banhistas.

De acordo com o laudo do Inema, os lançamentos de esgoto no Rio Lucaia, que deságua na praia do Rio Vermelho, afetaram de forma significativa a qualidade das águas no trecho da orla que vai do Rio Vermelho até Farol da Barra.

Foram coletadas amostras da água em três datas, 24, 28 e 31 de março. Sendo constatado que a qualidade da água dessas praias tem melhorado de forma progressiva, após a interrupção do lançamento dos esgotos.

Nas amostras da quinta-feira, 31, o Inema indica que houve melhora significativa da densidade de bactérias nos pontos analisados, de forma que as condições de balneabilidade nas praias foram reestabelecidas.

Acidente

Um acidente envolvendo um ônibus e um poste na Avenida Vasco da Gama, no dia 23 de março deixou a unidade da Embasa, na Lucaia, sem energia elétrica. Com isso as as bombas de condicionamento de esgoto ficaram sem funcionar por quase dois dias. A unidade é responsável pelo bombeamento de cerca de 60% dos esgotos sanitário da capital baiana.

