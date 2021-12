Inema indica praias que estão impróprias para banho

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) chama a atenção da população a respeito de áreas da orla de Salvador e Lauro de Freitas, na região metropolitana, que se encontram impróprias para banho.

Os banhistas devem evitar, de acordo com o monitoramento da balneabilidade feito pelo órgão, a praia de São Tomé de Paripe (em frente à casa Vila Maria), Periperi (atrás da estação férrea), Penha (em frente à barraca do Valença), Bogari (em frente ao Colégio da PM), Pedra Furada (em frente à ladeira que dá acesso à praia) e Marina Contorno (entre a Marina e o restaurante Amado).

Também em Ondina (em frente à rua Adhemar de Barros e próximo ao Morro da Sereia), Rio Vermelho (em frente à igreja Nossa Senhora de Santana e próximo à Companhia da PM), Amaralina (em frente à escola Cupertino de Lacerda e em frente à rua do Balneário), Pituba (em frente à escada de acesso à praia), Armação (Jardim de Alah), Boca do Rio (em frente ao posto salva-vidas), Corsário (atrás da antiga fábrica da Brahma e em frente ao posto salva-vidas de Patamares), Piatã (em frente ao posto salva-vidas) e Itapuã (em frente à Sereia).

Lauro de Freitas

Em Lauro de Freitas, é preciso evitar Vilas do Atlântico (trecho entre as praias de Paquetá e Leblon) e Buraquinho (a cerca de 200 metros da foz do rio Joanes). Uma praia é considerada imprópria nas análises quando mais de 20% das amostras em cinco semanas consecutivas apresentam resultado superior a mil coliformes fecais ou 800 Escherichia coli.

