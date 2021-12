Inema finalizará relatório sobre vistoria em obra do BRT até a próxima terça

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), instância vinculada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), tem até a próxima terça-feira para finalizar o relatório de uma vistoria feita na obra do bus rapid transit (BRT) realizada pela prefeitura de Salvador. A intervenção municipal tem sido alvo de críticas principalmente por causa dos cortes de árvores.

O objetivo da vistoria, contou o secretário estadual do Meio Ambiente, Geraldo Reis, é averiguar as denúncias feitas sobre “impacto na flora e na fauna, nos recursos hídricos e cortes de árvores”. O prazo para finalização do documento foi informado, nesta sexta-feira, 8, em uma reunião do secretário com integrantes do movimento Não ao BRT Salvador, que chegaram a protestar na frente da Sema antes do encontro.

Segundo ele, a vistoria foi um pedido de integrantes do movimento e do Ministério Público do Estado (MP-BA). Reis afirmou ainda que uma visita já foi feita à obra, mas que foi considerada insuficiente. Nesta sexta, os técnicos foram novamente ao local, mas o secretário disse que ainda não havia sido informado sobre o resultado da primeira parte da vistoria.

Além do relatório, o Inema ainda avalia “oito atos autorizativos” referentes à obra municipal do BRT. O secretário disse que eles não devem ser confundidos com a licença ambiental, que é o próprio município que concede a autorização.

Competência

A competência estadual, segundo ele, refere-se a estes atos que também foram cobrados pelo MP-BA e que estão relacionados à “outorga de recursos hídricos para o manejo e uso deles, perfuração de poços, pequenas mudanças de cursos e tamponamento de certos trechos” do rio Camarajipe. “O licenciamento ambiental é de competência do município. O Inema está analisado o que lhe compete. Os atos autorizativos estão sobre apreciação”, ressaltou o secretário.

Reis não soube informar quando a resposta sobre autorização ou não desses oito será dada. “Não tenho como lhe dizer. Tem um timing próprio”, acrescentou.

O secretário contou também que integrantes do movimento Não ao BRT Salvador pediram à Sema, há 15 dias, que fosse realizada uma audiência pública. No entanto, ele disse que não caberia, porque o licenciamento é municipal e não seria o Estado que deveria realizar este tipo de audiência.

A diretora do Inema, Márcia Telles, também acompanhou o encontro com cerca de 50 manifestantes, que relataram que “muitos animais foram encontrados, mortos ou vivos, na área do canteiro de obras”.

Um dos integrantes do movimento Não ao BRT Salvador, Walter Takemoto afirmou que o BRT não é a única solução de transporte para a cidade. “Há outras formas de mobilidade moderna que não prejudicam tanto a cidade e o meio ambiente, a exemplo do veículo leve sobre trilho (VLT) ou do veículo leve sobre pneus (VLP)”, disse.

Impacto

Ele destacou que a obra degrada o meio ambiente. “É obrigação do Inema realizar a fiscalização da obra. Muitas árvores foram derrubadas no rio, impedindo que ele flua normalmente. Além disso, na vizinhança, já foram encontrados animais mortos e abandonados”.

Em nota, a prefeitura de Salvador informou que o projeto está “de acordo com toda a legislação ambiental vigente” e que obteve “mais de dez licenças e alvarás para o início das intervenções.

Ainda segundo o município, das 480 árvores que existem entre as regiões do Parque da Cidade e da avenida ACM, 154 serão suprimidas e 160 serão transplantadas. A documento não informou o que será feito com as outras 166 árvores.

“Outras duas mil novas árvores serão plantadas como política de compensação, como prevê o Plano de Arborização Urbana de Salvador. Sobre a fauna, nenhum animal foi achado morto no canteiro do BRT. Até agora, biólogos do Consórcio BRT já identificaram 53 espécies no local, e os animais encontrados são deslocados para outras áreas, a exemplo do Parque da Cidade”, ressaltou, em nota, a prefeitura.

Sobre as críticas de que seria melhor um VLT, a prefeitura destacou que o modal sobre trilhos “custaria o dobro do preço e demoraria o dobro de tempo para ser implementado. Já sobre a vistoria do Inema, o município destacou que “não teme qualquer fiscalização”. “O projeto está perfeitamente de acordo com as exigências e documentações legais. Por isso, as obras prosseguem normalmente”, finalizou, em nota, a prefeitura.

