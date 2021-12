Inema aponta sete praias impróprias para banho em Salvador

Quem está pensando em curtir o fim de semana de sol nas praias de Salvador, é bom ficar atento. De acordo com o balanço do Instituto do Meio-Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), sete praias estão impróprias para o banho.

Confira a relação das praias na capital baiana que devem ser evitadas:

-São Tomé de Paripe (em frente à casa Vila Maria, ao lado da rampa de acesso à praia);

-Tubarão (em frente ao conjunto habitacional abandonado, próximo à antiga fabrica de cimento);

-Periperi (na saída de acesso à praia após travessia da via férrea);

-Pedra Furada (atrás do Hospital Sagrada Família, em frente a ladeira que dá acesso a praia);

-Marina Contorno (na Av. Contorno, entre a Marina e o Restaurante do Amado);

-Boca do Rio (em frente ao posto Salva Vidas);

-Patamares (em frente ao posto Salva Vidas Patamares. Próximo ao Coliseu do Forró e Caranguejo de Sergipe).

No período em que o tempo estiver chuvoso, as praias podem ser contaminadas por arraste de detritos diversos, carregados das ruas por meio das galerias pluviais, podendo causar doenças. Além disso, não é aconselhado, mesmo em dias de sol, o banho próximo à saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

