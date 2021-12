Inema aponta 16 praias impróprias para banho

Quem está pensando em pegar uma praia (mesmo com a chuva) neste fim de semana deve ficar atento à avaliação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (inema), que aponta 16 locais com um ou dois trechos impróprios para o banho.

Do total, foram 37 praias avaliadas em Salvador e Lauro de Freitas. Destas, as descritas abaixo devem ser evitadas pelos banhistas:

- Periperi (atrás da estação Férrea), Penha (em frente à Igreja N. S. da Penha)

- Bogari (em frente ao Colégio João Florêncio Gomes)

- Pedra Furada (atrás do Hospital Sagrada Família)

- Boa Viagem (ao lado do Forte)

- Roma (atrás do Hospital São Jorge)

- Canta Galo (atrás da antiga fábrica da Brahma, atual FIB)

- Farol da Barra (em frente à Rua Dias D'Ávila)

- Ondina (próxima ao Morro da Sereia em frente ao Edifício Maria José)

- Rio Vermelho (em frente à Rua Bartolomeu de Gusmão e em frente à Igreja N. S. Santana)

- Amaralina (em frente à Escola Cupertino de Lacerda e em frente ao Edifício Atlântico)

- Pituba (em frente à Rua Paraíba e atrás do antigo Clube Português)

- Armação (em frente ao clube Inter Pass- Jardim de Alah)

- Boca do Rio (em frente ao posto Salva-Vidas)

- Corsário (em frente ao Posto Salva-Vidas e em frente ao Posto Salva-Vidas Patamares)

- Itapuã (em frente à Sereia de Itapuã)

- Buraquinho (em frente à barraca de praia Chalé).

São consideradas impróprias as praias que apresentam resultado superior a 1.000 cliformes fecais ou 800 Escherichia coli em mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas.

Em época de chuva, a probabilidade de contaminação aumenta devido ao deslocamento de detritos pelas galerias pluviais.

adblock ativo